Футболист воронежского «Факела» может стать лучшим игроком ноября в ФНЛ

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-04T17:14:11+03:00

Михаил Афанасьев играл в ноябре очень мощно! Фото: с сайта ФК "Факел"

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Во вторник, 4 декабря, на сайте Футбольной Национальной Лиги стартовало голосование за лучшего игрока ноября.

На первом этапе из 50 кандидатов отобрали лучших восьмерых. В их число попал и хавбек «Факела» Михаил Афанасьев. Ноябрь стал ударным для полузащитника нашей команды – он забил три мяча и отдал две голевые передачи. Во многих матчах вместе с Игорем Лебеденко просто «тащил» команду на своих плечах.

Компанию Афанасьеву составили нападающие Олег Николаев («Ротор» (Волгоград), Роман Минаев («Авангард» (Курск), Хасан Мамтов («Тамбов»), хавбеки Павел Игнатович («Нижний Новгород»), Игорь Падерин («Армавир»), Александр Носов («Луч» (Владивосток) и защитник Кирилл Гоцук («Авангард»).

Проголосовать за лучшего игрока ноября можно здесь. Итоги голосования подведут уже 7 декабря. Так что времени на раскачку нет, поддержите Михаила Афанасьева!