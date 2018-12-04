2018-12-04T17:03:35+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о грядущих заторах на дорогах из-за ожидаемого снегопада

В мэрии посоветовали оставить машины дома со среды и до конца недели
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Синоптики прогнозируют в Воронеже снегопад со среды и до субботы включительно, самые обильные осадки ожидаются в ночь и утро четверга. В связи с этим мэрия своеобразно извинилась за возможные заторы на дорогах.

Мол, в период интенсивного снегопада комбинаты благоустройства кинут основные силы на то, чтобы не допустить накат на магистралях, спусках/подъемах, мостах и путепроводах (где из-за продуваемости за считанные минуты может образоваться ледяная корка или накат) и тормозные площадки перед перекрестками и остановками (которые в силу постоянных циклов «разгон/торможение» также подвержены более быстрому образованию наката). Для этого коммунальщики будут проводить сплошную обработку улиц песко-соляной смесью, чтобы на дороге образовался не накат, а снежная каша.

- Наличие «каши» зачастую вызывает больше всего нареканий у горожан. Но сплошная обработка улицы может занимать до трех часов, нужно время, чтобы соль вступила во взаимодействие со льдом и снегом, - объясняют в администрации города. - При длительном снегопаде в течение суток на магистралях проводится не менее трех технологических циклов «обработка-подметание». Снег при этом сдвигается к бордюрам для последующего вывоза. В этот период перед комбинатами благоустройства не ставится задач по расчистке дорог «до асфальта и до борта», поскольку сделать это невозможно: подметенная улица при продолжающемся снегопаде через несколько минут снова покроется снегом, а комбинат повторит сплошную обработку для образования снежной каши. Главное в период обильных и длительных осадков, не допустить образования наката на магистралях и обеспечить работу общественного транспорта. Только после прекращения снегопада начнется расчистка дорог «до асфальта и до борта» с массовым вывозом снежных куч. На это может потребоваться до трех суток после окончания снегопада. Уборка будет вестись круглосуточно.

В связи с этим мэрия Воронежа обращается к горожанам с призывом не пользоваться без острой необходимости личными автомобилями. И не парковать их в правых полосах дорог, в том числе ночью, чтобы не мешать работе спецтехники.

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