В Воронежской области под суд попал злостный алиментщик, обматеривший полицейского

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-04T16:18:26+03:00

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В Воронежской области будут судить 36-летнего жителя Ольховатского района за оскорбление полицейского при исполнении.

Инцидент произошел в середине сентября: 34-летний инспектор по делам несовершеннолетних увидел вечером на проезжей части в Ользоватке пьяного. Правоохранитель собрался доставить мужчину в отдел полиции для составления административного протокола. Но нарушитель попытался укрыться от стража порядка в магазине. А когда инспектор последовал за ним, мужчина обматерил его в присутствии посетителей магазина. Чтобы доставить нарушителя в полицию, пришлось вызвать наряд.

Обвиняемый оказался злостным алиментщиком, ранее судимым. Теперь ему придется ответить за невоздержанность, сообщили в региональном следственном управлении СК России.