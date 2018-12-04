В Воронеже прошел конкурс антитеррористических программ для молодежи

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-04T16:11:15+03:00

В нем приняли участие пять студенческих команд

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В Ленинском районе прошел финал районного конкурса профилактических программ антитеррористической тематики для учащихся общеобразовательных учреждений под девизом «Мы за безопасный мир!».

Организаторы мероприятия преследовали цель привлечь внимание молодой аудитории к общечеловеческим ценностям (нравственность, милосердие, гармония) через актуализацию темы сохранения мира, воспитания толерантности и патриотизма; сформировать правильное мнение о сущности и общественной опасности терроризма в современном мире.

Перед участниками конкурса поставили задачи создания обучающих программ по профилактике асоциального, агрессивного поведения, правонарушений и преступлений в молодежной среде, снижению уровня деструктивной активности (террористических и экстремистских проявлений) среди молодежи, также обучения правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

-В своих работах конкурсанты предостерегают об опасности вербовки подростков в террористическую деятельность через Интернет и предупреждают о правовой ответственности за участие в террористической деятельности, - рассказали в управе Ленинского района. - В представленных видеоматериалах жюри оценивало наглядность, качество и доступность восприятия.

В конкурсе приняли участие пять команд – четыре из Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина и команда из Центрального филиала Российского государственного университета правосудия.

К созданию обучающих сюжетов конкурсанты привлекали школьников. Именно они способны донести в доступной манере до целевой аудитории актуальные смыслы той или иной идеи.