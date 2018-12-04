В Воронежском опорном университете выберут самую красивую студентку

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-04T16:09:40+03:00

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В пятницу, 6 ноября, в Воронежском концертном зале будет не концерт и не спектакль, зато там можно будет полюбоваться на красивых и умных девушек. На сцену выйдут самые очаровательные из студенток опорного университета.

В финал конкурса вышли 12 девушек. Им предстоит проявить все свои творческие навыки и таланты перед компетентным жюри и зрителями. Кроме «Красы университета – 2018», выберут 1-ю Вице-красу, 2-я Вице-красу, дадут приз зрительских симпатий, определят победительниц интернет-голосования, а также различных номинаций конкурса.

Шоу начнется в 18.00.