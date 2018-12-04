2018-12-04T15:56:01+03:00
Общество

В Воронеже прошли «малышковые» соревнования

На базе спорткомплекса «Энергия» дошколята показали спортивные навыки
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В понедельник на базе спортивного комплекса «Энергия» прошли ежегодные районные спортивные игры «Малышок» среди воспитанников детских садов. В спортивной программе были челночный бег, прыжки в длину и через обруч и другие виды эстафет.

Провести соревнования помогли студенты факультета физического воспитания Воронежского государственного педагогического университета. Они подбадривали маленьких спортсменов и следили за регламентом мероприятия.

В соревнованиях приняли участие 15 команд, по десять человек в каждой.

- Мальчишки и девчонки с восторгом бегали и прыгали, строили домики на скорость, стараясь опередить друг друга. Это происходило при азартной поддержке многочисленных зрителей – друзей и родителей. По окончанию соревнований все с удовольствием участвовали в танцевальном флешмобе, - рассказали в управе Ленинского района.

Победителями соревнований стали дошколята из детского сада №86, второе место завоевали ребята из детского сада №143, третье место досталось детскому саду 73.

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