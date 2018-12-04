2018-12-04T17:41:36+03:00
Общество

Известный психолог научит воронежцев понимать свои желания

С лекцией приедет Михаил Лабковский
Ярослав ИВАНОВ
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8 декабря в Воронеж приедет Михаил Лабковский. Известный психолог обещает ответить воронежцам на вопросы, возникающие в таких жизнеобразующих сферах, как секс, любовь и семья. Лекция называется "Хочу и буду. Секс, либидо, любовь - как понять свои желания и воплотить их в жизнь".

Чтобы делать то, что хочется (в сексе, любви и жизни вообще), для начала надо знать, чего именно хочется и что принесет счастье. Потому что на самом деле, многие не знают, его хотят, или не хотят настолько сильно, чтобы этого всерьез добиваться. Или не могут вычленить из множества противоречивых желаний главное. А кто-то вообще считает свои желания «неправильными» или «несерьезными» и боится реализовать.

Эксперт расскажет, как понять свои желания и научиться к ним прислушиваться. Психолог обещает разобрать различные ситуации на примерах и расскажет, как с ними справляться, поговорит об истоках отсутствия желаний, истоках отсутствия отношений (секс, любовь, семья включительно), посоветует, как завести отношения с тем, с кем хочется.

Встреча пройдет 8 декабря в отеле Marriott, начало в 19.00.

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