Лже-банкиры сняли с карты жительницы Воронежа 60 тыс рублей
Если раньше на уловку аферистов с банковскими картами попадались в основном пожилые воронежцы, теперь жертвой мошенничества стала 28-летняя девушка.
На днях жительнице Воронежа позвонили: на том конце провода мужчина, представившийся сотрудником финансового учреждения, сообщил, что служба безопасности банка зафиксировала попытку взлома карты заявительницы. Наивная девушка сообщила лже-сотруднику персональные данные карты, в том числе секретный код для доступа в свой личный кабинет. В итоге, лишилась собственных средств - 60 тысяч рублей исчезли с расчетного счета потерпевшей во мгновение ока.
Теперь у полицейских прибавилось работы по поиску мошенников.
Будьте бдительны, мы уже много раз писали: НИКОМУ не называйте пароли и коды своих банковских карт.