Лже-банкиры сняли с карты жительницы Воронежа 60 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-04T15:36:11+03:00

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Если раньше на уловку аферистов с банковскими картами попадались в основном пожилые воронежцы, теперь жертвой мошенничества стала 28-летняя девушка.

На днях жительнице Воронежа позвонили: на том конце провода мужчина, представившийся сотрудником финансового учреждения, сообщил, что служба безопасности банка зафиксировала попытку взлома карты заявительницы. Наивная девушка сообщила лже-сотруднику персональные данные карты, в том числе секретный код для доступа в свой личный кабинет. В итоге, лишилась собственных средств - 60 тысяч рублей исчезли с расчетного счета потерпевшей во мгновение ока.

Теперь у полицейских прибавилось работы по поиску мошенников.

Будьте бдительны, мы уже много раз писали: НИКОМУ не называйте пароли и коды своих банковских карт.