2018-12-04T15:23:27+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области угнал машину, потому что соскучился по своему дедушке

Любовь к родственникам порой принимает странные формы
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начиналась эта история весело. 30-летний мужчина из села Покровка Павловского района гостил у своего друга. Приятели устроили застолье и как следует выпили. Вечеринка закончилась после полуночи, когда хозяин дома заснул. Гость не растерялся, взял ключи от чужого автомобиля ВАЗ-2115 и двинулся по своим делам. Почему-то решил поехать к своему дедушке в соседний Подгоренский район. Он поставил автомобиль у дома и спокойно уснул.

Тут веселье заканчивается. Хозяин машины проснулся и забил тревогу. Соседи рассказали, что на "пятнадцатой" уехал его собутыльник. Мужчина ждал до конца дня, что тот вернет автомобиль. Потом вызвал полицию. Подозреваемого быстро задержали.

- Мужчина дал признательные показания. Свои противоправные действия объяснил желанием увидеть дедушку. Автомобиль будет возвращен законному владельцу, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области под суд попал злостный алиментщик, обматеривший полицейского
В Воронеже прошел конкурс антитеррористических программ для молодежи
В Воронежском опорном университете выберут самую красивую студентку
В Воронеже прошли «малышковые» соревнования
Лже-банкиры сняли с карты жительницы Воронежа 60 тыс рублей
В новогодние каникулы на площади Ленина в Воронеже увеличат количество рамок и охранников
В Воронеже будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя автомобилями
Воронежцам бесплатно показывают работы известных фотографов
Изобретение воронежской девушки может создать новую сырьевую базу для российской промышленности
Мэрия Воронежа взяла в долг еще полмиллиарда
28-летняя девушка пропала ночью по дороге из Воронежа в Семилуки
В Воронеже на пожаре отравился мужчина
В Воронеже впервые пройдут соревнования по компьютерному спорту
Бывший ректор Воронежской академии искусств возглавил МХАТ имени Горького
18-летний парень из Воронежа лишал чужие автомобили аккумуляторов
Воронежский театр кукол поставил «Городок в табакерке»
Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью
В Воронеже и области на пожарах погибли трое мужчин
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в возложении венков на площади Победы