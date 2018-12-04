Житель Воронежской области угнал машину, потому что соскучился по своему дедушке

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-04T15:23:27+03:00

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Начиналась эта история весело. 30-летний мужчина из села Покровка Павловского района гостил у своего друга. Приятели устроили застолье и как следует выпили. Вечеринка закончилась после полуночи, когда хозяин дома заснул. Гость не растерялся, взял ключи от чужого автомобиля ВАЗ-2115 и двинулся по своим делам. Почему-то решил поехать к своему дедушке в соседний Подгоренский район. Он поставил автомобиль у дома и спокойно уснул.

Тут веселье заканчивается. Хозяин машины проснулся и забил тревогу. Соседи рассказали, что на "пятнадцатой" уехал его собутыльник. Мужчина ждал до конца дня, что тот вернет автомобиль. Потом вызвал полицию. Подозреваемого быстро задержали.

- Мужчина дал признательные показания. Свои противоправные действия объяснил желанием увидеть дедушку. Автомобиль будет возвращен законному владельцу, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.