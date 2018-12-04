2018-12-04T15:17:39+03:00
Общество

В новогодние каникулы на площади Ленина в Воронеже увеличат количество рамок и охранников

В мэрии обсудили программу праздничных мероприятий
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в декабре пройдут три важных общегородских мероприятия: 16 декабря – визит Деда Мороза из Великого Устюга, 22 декабря – парад Дедов Морозов и Снегурочек и 31 декабря – открытие главной городской елки.

– В период зимних каникул различными мероприятиями планируется охватить около 78 тысяч подростков, - сообщила Любовь Кулакова, руководитель управления образования и молодежной политики горадминистрации. - В школах будут функционировать залы, библиотеки, кружки, секции, а также пройдут спортивные и тематические акции. Ребята посетят театры, музеи и экскурсии. Особое внимание будет уделено детям, состоящим на профилактическом учете, и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

Новогодние представления пройдут и в стенах городского Дворца творчества детей и молодежи – в период с 25 по 29 декабря и со 2 по 6 января.

Запланированы более 200 спортивных мероприятий по массовым видам спорта, которыми планируется охватить 35 тысяч человек, в том числе 23 тысячи детей и подростков. Пройдут зимние турниры по мини-футболу, лыжные гонки, хоккей с шайбой. В городе будет работать 121 каток, в том числе 20 – для массового катания с освещением и прокатом и 90 – на пришкольных территориях. Проложат восемь лыжных трасс общей протяженностью более 40 километров.

Основное внимание при проведении массовых мероприятий в дни новогодних каникул уделяется вопросам безопасности. Глава города Воронежа Вадим Кстенин отметил, что опыт проведения праздничных мероприятий на площади Ленина в прошлом году показал, что установленные рамки металлодетекторов не справились с потоком людей.

– Воронежцы не должны испытывать неудобств при проведении новогодних мероприятий на площади Ленина, поэтому необходимо проработать вопрос увеличения количества организованных входов и сотрудников ЧОП, которые дежурят на них. Также важно предусмотреть своевременную уборку территории и особое внимание уделить контейнерам, которые очень быстро заполняются, закрепить за ними ответственных, – поручил Вадим Кстенин.

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