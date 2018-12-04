В Воронеже будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя автомобилями

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-04T14:44:27+03:00

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В полиции рассказали об итогах расследования смертельного ДТП. Авария случилась 13 июля. Примерно в 23.00 водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" двигался из Воронежа в Анну со скоростью около сотни км/ч. В пути он решил обогнать плетущуюся "семерку" и выехал на встречную. И только тут он заметил, что прямо в лоб несется "Тойота Рав-4".

Чтобы не столкнуться с кроссовером, он вернулся на свою полосу, но зацепил ВАЗ. "Семерку" развернуло, она выскочила на встречную и приняла удар "Тойоты". 53-летний водитель ВАЗа и 51-летняя пассажирка погибли.

- Обвиняемый 32-летний мужчина свою вину признал в полном объеме. Считает себя виновником, так как именно он начал маневр обгона автомобиля ВАЗ-2107, не убедившись в безопасном для этого расстоянии, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчине грозит до семи лет заключения.