В Воронеже будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя автомобилями
В полиции рассказали об итогах расследования смертельного ДТП. Авария случилась 13 июля. Примерно в 23.00 водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" двигался из Воронежа в Анну со скоростью около сотни км/ч. В пути он решил обогнать плетущуюся "семерку" и выехал на встречную. И только тут он заметил, что прямо в лоб несется "Тойота Рав-4".
Чтобы не столкнуться с кроссовером, он вернулся на свою полосу, но зацепил ВАЗ. "Семерку" развернуло, она выскочила на встречную и приняла удар "Тойоты". 53-летний водитель ВАЗа и 51-летняя пассажирка погибли.
- Обвиняемый 32-летний мужчина свою вину признал в полном объеме. Считает себя виновником, так как именно он начал маневр обгона автомобиля ВАЗ-2107, не убедившись в безопасном для этого расстоянии, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Мужчине грозит до семи лет заключения.