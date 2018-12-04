Воронежцам бесплатно показывают работы известных фотографов
Выставка видов города открылась в управе Коминтерновского района
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В проекте «Любимый город» свой взгляд на местные достопримечательности и видовые места Воронежа показывают местные фотографы, члены клуба «Экспресс» - Михаил Вязовой, Владимир Петрихин, Павел Попов, Татьяна Пейсахович, Дарья Снегова и другие.
- Своими работами члены клуба «Экспресс» постарались раскрыть многогранность жизни Воронежа, его неповторимую атмосферу, красоту и уют, - сообщили организаторы.
Выставку можно посмотреть бесплатно в фойе управы Коминтерновского района.