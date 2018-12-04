2018-12-04T14:36:23+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно показывают работы известных фотографов

Выставка видов города открылась в управе Коминтерновского района
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В проекте «Любимый город» свой взгляд на местные достопримечательности и видовые места Воронежа показывают местные фотографы, члены клуба «Экспресс» - Михаил Вязовой, Владимир Петрихин, Павел Попов, Татьяна Пейсахович, Дарья Снегова и другие.

- Своими работами члены клуба «Экспресс» постарались раскрыть многогранность жизни Воронежа, его неповторимую атмосферу, красоту и уют, - сообщили организаторы.

Выставку можно посмотреть бесплатно в фойе управы Коминтерновского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области под суд попал злостный алиментщик, обматеривший полицейского
В Воронеже прошел конкурс антитеррористических программ для молодежи
В Воронежском опорном университете выберут самую красивую студентку
В Воронеже прошли «малышковые» соревнования
Лже-банкиры сняли с карты жительницы Воронежа 60 тыс рублей
Житель Воронежской области угнал машину, потому что соскучился по своему дедушке
В новогодние каникулы на площади Ленина в Воронеже увеличат количество рамок и охранников
В Воронеже будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя автомобилями
Изобретение воронежской девушки может создать новую сырьевую базу для российской промышленности
Мэрия Воронежа взяла в долг еще полмиллиарда
28-летняя девушка пропала ночью по дороге из Воронежа в Семилуки
В Воронеже на пожаре отравился мужчина
В Воронеже впервые пройдут соревнования по компьютерному спорту
Бывший ректор Воронежской академии искусств возглавил МХАТ имени Горького
18-летний парень из Воронежа лишал чужие автомобили аккумуляторов
Воронежский театр кукол поставил «Городок в табакерке»
Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью
В Воронеже и области на пожарах погибли трое мужчин
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в возложении венков на площади Победы