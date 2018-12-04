2018-12-04T15:33:58+03:00
Наука

Изобретение воронежской девушки может создать новую сырьевую базу для российской промышленности

Лилия Синяева разработала проект инновационного сорбента, значительно улучшающего качество материалов
Юрий КОЗЛОВ
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Автор проекта Лилия Синяева.Автор проекта Лилия Синяева.Фото: пресс-службы ВГУ.
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Кандидат химических наук Лилия Синяева, работающая в ВГУ, в сотрудничестве с другими учеными вуза разработала инновационный сорбент, обладающий лучшими техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами. Изобретение может применяться для очистки вод от тяжелых металлов и органических загрязнений, а также покрытий в электронике.

Аналогичные материалы, синтезируемые за рубежом, как правило, получены с помощью методик, требующих длительного времени реакции (более суток) и жесткого контроля условий протекания. Это приводит к высокой стоимости получаемых материалов и существенным отличиям в свойствах продуктов от партии к партии.

В проекте предполагается получение адсорбентов на наноуровне, обладающих высокой точностью «вытяжки» необходимых веществ. Себестоимость предлагаемой автором методики видится в несколько раз ниже рыночной цены на зарубежные аналоги.

Реализация проекта может позволить создать новую стратегическую сырьевую базу для ряда отраслей промышленности страны и наладить производство мезопористых кремнийсодержащих материалов и композитов на его основе на качественно новом уровне. Это обеспечит высокую технологичность, а следовательно, низкую себестоимость их производства, позволяющего выпускать материалы и изделия с высокой конкурентноспособностью за счет высокого качества материала. Кроме того, изобретение может позволить увеличить объем производства продукции для химической и фармацевтической индустрии, электро- и приборостроения, а также обеспечить эффективную безотходную переработку природного сырья, снижение экологической нагрузки на регион.

В планах ученых создание малого инновационного предприятия по производству многофункциональных кремнийсодержащих материалов с привлечением в качестве одного из соучредителей ВГУ.

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