Мэрия Воронежа взяла в долг еще полмиллиарда

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-04T14:19:51+03:00

Досрочно подвели итоги двух тендеров, один из них не состоялся

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Мэрии Воронежа не удалось привлечь миллиард заемных средств. Один из двух объявленных тендеров на кредиты объявили несостоявшимся - из-за отсутствия заявок. В другом аукционе принял участие только один претендент. В итоге кредитную линию на 500 млн рублей сроком на два года откроет для администрации города Сбербанк. За обслуживание займа горбюджет заплатит порядка 85 млн рублей. Привлеченные средства пойдут на погашение старых долгов и покрытие дефицита бюджета.

Напомним, в октябре мэрия Воронежа уже пыталась взять 1 млрд в кредит, но на три года. Желающих профинансировать среди банков не нашлось. Всего за 2018 год городская администрация набрала кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей. Теперь приплюсуется еще 500 млн.