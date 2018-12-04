2018-12-04T14:11:09+03:00
Общество

28-летняя девушка пропала ночью по дороге из Воронежа в Семилуки

Наталья Жукова не выходит на связь уже два дня
Виктор ПАВЛОВ
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Поисковый отряд "Воронежец"Поисковый отряд "Воронежец"
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Ночью с 1 на 2 декабря по дороге из Воронежа в Семилуки пропала 28-летняя девушка. Как рассказывают поисковики, Наталья Жукова работает официанткой в кафе на левом берегу. В ту ночь она почувствовала себя плохо, отпросилась и вызвала такси. Водителя нашли: он говорит, что высадил девушку в Семилуках.

Рост девушки - 160-165 см, она плотного телосложения, у нее карие глаза и короткие темные волосы. Была в коротком сером пальто с мехом на рукавах и воротнике, темных брюках. При ней была белая сумка. Если у вас есть какая-то информация по поводу возможного местонахождения девушки, звоните по номеру 112 или поисковикам отряда "Воронежец" - 89003000912.

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