В Воронеже на пожаре отравился мужчина

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-04T15:37:56+03:00

Будьте осторожны - иначе рискуете остаться без крыши над головой, а то и лишиться жизни. Фото: Сергей ГАПОН

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В понедельник, 3 декабря, на улице 206 Стрелковой дивизии загорелся дом и сарай. О пожаре в МЧС сообщили в 18.33.

- На место ЧП выехали десять человек на трех пожарных машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пламя потушили в 19.26. К тому времени огонь сильно повредил крыши дома и сарая. С отравлением продуктами горения в областную клиническую больницу № 1 отвезли 66-летнего мужчину.

Напомним, за последние три дня на пожарах погибли трое человек. Умершего в огне 1 декабря в селе Мосоловка Аннинского района мужчину пока даже не опознали. 2 декабря 88-летний дедушка, по предварительным данным, закурил, заснул, чтобы больше не проснуться. 3 декабря в селе Шубное Острогожского района погиб при пожаре, уничтожившем дом, его 79-летний хозяин.