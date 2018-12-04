В Воронеже впервые пройдут соревнования по компьютерному спорту

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-04T13:58:49+03:00

По их результатам киберспортсмены получат спортивные разряды

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Первые официальные спортивные соревнования по компьютерному спорту пройдут в Воронеже 8 и 9 декабря в центре центре киберспортивных событий Escape eSports place (20 лет Октября 66). Мероприятие организует Воронежский государственный технический университет и Воронежское областное отделение ФКС России.

- Первенство Воронежской области состоится в видах программ Dota 2 и HearthStone. По его результатам будут выданы первые спортивные разряды по компьютерному спорту, - рассказали организаторы.

Для участия в соревнованиях надо получить у участкового терапевта медицинскую справку-допуск и оформить у организаторов спортивную страховку.

Регистрация участников пройдет непосредственно перед началом соревнований.

Подробности можно узнать у организаторов: руководитель “VGTU eSports” Дмитрий Холодков 8 (951) 554-27-24 и главный судья соревнований Роман Лихачёв 8 (920) 410-56-90.

СПРАВКА «КП»

Федерация компьютерного спорта России — общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта). ФКС России занимается построением полноценной инфраструктуры массового киберспорта: обучением и аттестацией судей, аккредитацией площадок, подготовкой методических материалов, образовательными проектами, развитием клубов и секций.

Члены Федерации регулярно выступают на форумах и конференциях, разъясняют нюансы компьютерного спорта.