2018-12-04T15:13:38+03:00
Звезды

Бывший ректор Воронежской академии искусств возглавил МХАТ имени Горького

Эдуард Бояков также известен в наше регионе благодаря масштабному исследованию "Воронежский пульс"
Станислав ШЕВЧЕНКООлег ИВАНОВ
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В свое время Эдуард Владиславович закончил факультет журналистики Воронежского государственного университетаВ свое время Эдуард Владиславович закончил факультет журналистики Воронежского государственного университетаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Театральный деятель Эдуард Бояков, который запомнился воронежцам благодаря неоднозначной реформе регионального культурного пространства, стал художественным руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. О назначении объявили глава Минкульта Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой.

Заместителем по творческой работе назначен заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части - писатель Захар Прилепин.

В свое время Эдуард Владиславович закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. В течение двух лет он преподавал текстологию в этом же вузе, а также работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.

Второе пришествие Эдуарда Боякова в Воронеж случилось в 2013 году. К тому моменту он был известен как создатель премии «Золотая маска» и автор ряда культурных проектов. До 2015 года Бояков работал ректором Воронежской государственной академии искусств. С 2015 года был снят с поста ректора.

Кроме того, имя Эдуарда Боякова вспоминают в нашем регионе в связи с масштабным исследованием "Воронежский пульс", который получился довольно спорным. Вместе с тем на днях Эдуард Владиславович представил новое издание "Екатеринбуржский пульс".

Благодаря Эдуарду Владиславовичу в Воронеже проходит театральный фестиваль для детворы "Большая перемена".

КСТАТИ

Скандально известный Эдуард Бояков покидает воронежскую академию искусств. Без скандала

28 мая, весь Воронеж и академию искусств потрясла новость: ректор Эдуард Бояков с 1 июня оставляет свой пост! Об этом он объявил на собрании коллектива и студентов ВГАИ, которое прошло днем в вузе. Заявление об отставке по собственному желанию на имя министра культуры РФ он написал неделю назад, а планировать уход начал еще с апреля. (Читать далее)

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