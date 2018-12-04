Бывший ректор Воронежской академии искусств возглавил МХАТ имени Горького
Театральный деятель Эдуард Бояков, который запомнился воронежцам благодаря неоднозначной реформе регионального культурного пространства, стал художественным руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. О назначении объявили глава Минкульта Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой.
Заместителем по творческой работе назначен заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части - писатель Захар Прилепин.
В свое время Эдуард Владиславович закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. В течение двух лет он преподавал текстологию в этом же вузе, а также работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.
Второе пришествие Эдуарда Боякова в Воронеж случилось в 2013 году. К тому моменту он был известен как создатель премии «Золотая маска» и автор ряда культурных проектов. До 2015 года Бояков работал ректором Воронежской государственной академии искусств. С 2015 года был снят с поста ректора.
Кроме того, имя Эдуарда Боякова вспоминают в нашем регионе в связи с масштабным исследованием "Воронежский пульс", который получился довольно спорным. Вместе с тем на днях Эдуард Владиславович представил новое издание "Екатеринбуржский пульс".
Благодаря Эдуарду Владиславовичу в Воронеже проходит театральный фестиваль для детворы "Большая перемена".
КСТАТИ
Скандально известный Эдуард Бояков покидает воронежскую академию искусств. Без скандала
28 мая, весь Воронеж и академию искусств потрясла новость: ректор Эдуард Бояков с 1 июня оставляет свой пост! Об этом он объявил на собрании коллектива и студентов ВГАИ, которое прошло днем в вузе. Заявление об отставке по собственному желанию на имя министра культуры РФ он написал неделю назад, а планировать уход начал еще с апреля. (Читать далее)