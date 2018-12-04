18-летний парень из Воронежа лишал чужие автомобили аккумуляторов

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-04T12:39:28+03:00

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Все новые и новые заявления о кражах поступали от автомобилистов Советского района. Из легковушек и грузовиков пропадали аккумуляторы. Стражи порядка рассматривали одно дело за другим и в итоге вышли на подозреваемого.

- Оперативникам удалось выяснить, что неизвестный передвигается на автомобиле ВАЗ-21099. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

18-летний парень, за плечами у которого уже есть судимость, признался, что воровал аккумуляторы и сдавал их в некие точки сбыта. Теперь он будет отвечать перед судом за четыре кражи.