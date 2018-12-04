2018-12-04T12:21:10+03:00
Звезды

Воронежский театр кукол поставил «Городок в табакерке»

В музыкальном спектакле участвует одна кукла
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 декабря театр кукол показал юным воронежцам «Город в табакерке». Музыкальный спектакль по известной сказке Владимира Одоевского поставила творческая группа под руководством Светланы Дремачевой. В постановке задействована одна шарнирная планшетная кукла - главный герой сказки Миша, который настолько увлекся музыкальной шкатулкой, принесенной отцом, что даже во сне исследовал ее необычное устройство. Роли «молоточков», «колокольчиков», «валика» и «пружинки» исполняют актеры «живого» плана.

- Мы хотели, чтобы увидев, как устроена музыкальная шкатулка, современные дети проявили любознательность и задумались, например, как работает современный айфон. Хотелось, чтобы мальчишки и девчонки не утратили пытливость ума. Почему мы взяли это произведение для постановки? Князь Одоевский был замечательным просвещенным человеком XIX века. Это русский Гофман, почитайте, к примеру, его «Пестрые сказки». Он дружил с Вильгельмом Кюхельбекером, Дмитрием Веневитиновым... Это энциклопедически образованный, потрясающий деятель искусства, который очень многое сделал для просвещения России, - отметила арт-директор театра кукол «Шут» Светлана Дремачева.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановщик рассказала, что для этого музыкального спектакля в театре впервые использовали проектор, световой нитяной занавес и анимацию.

- Анимация так и просится в кукольный театр. Наконец благодаря новому световому оборудованию нам стали доступны такие возможности - соединение кукол с актерской игрой и видео-инсталляциями, это большое поле для экспериментов, - призналась Светлана Дремачева.

Музыку для спектакля написал композитор Александр Балаян, танцы поставила хореограф Асия Горбачева.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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