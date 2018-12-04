2018-12-04T11:38:15+03:00
Общество

Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью

Детей до 14 лет из этого числа - более 4100
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Почты 6700 больных острыми вирусными респираторными инфекциями обратились за медицинской помощью на прошлой неделе. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Детей до 14 лет из этого числа - более 4100. Как говорят санврачи, это ниже уровня эпидпорога на 28,5%. В Роспотребнадзоре также добавляют, что при исследованиях в "Центре гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" нашли два вируса парагриппа, два - коронавируса, один - риновирус.

- Эпидемическая ситуация по ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню, - отрезают в Роспотребнадзоре.

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