Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью

4 Дек. 11:37 2018-12-04T11:38:15+03:00

Детей до 14 лет из этого числа - более 4100

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Почты 6700 больных острыми вирусными респираторными инфекциями обратились за медицинской помощью на прошлой неделе. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Детей до 14 лет из этого числа - более 4100. Как говорят санврачи, это ниже уровня эпидпорога на 28,5%. В Роспотребнадзоре также добавляют, что при исследованиях в "Центре гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" нашли два вируса парагриппа, два - коронавируса, один - риновирус.

- Эпидемическая ситуация по ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню, - отрезают в Роспотребнадзоре.