Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью
Детей до 14 лет из этого числа - более 4100
Фото из архива "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
Почты 6700 больных острыми вирусными респираторными инфекциями обратились за медицинской помощью на прошлой неделе. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Детей до 14 лет из этого числа - более 4100. Как говорят санврачи, это ниже уровня эпидпорога на 28,5%. В Роспотребнадзоре также добавляют, что при исследованиях в "Центре гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" нашли два вируса парагриппа, два - коронавируса, один - риновирус.
- Эпидемическая ситуация по ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню, - отрезают в Роспотребнадзоре.