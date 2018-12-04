В Воронеже и области на пожарах погибли трое мужчин
Сотрудники МЧС бьют тревогу: в каждый из первых трех дней зимы на пожаре погибал человек.
В субботу, 1 декабря, в 22.35 загорелся частный дом на улице Заречной села Мосоловка Аннинского района. Огонь повредил вещи и пол. После ликвидации пожара в доме обнаружили труп мужчины. Его личность сейчас устанавливают.
В воскресенье, 2 декабря, в 14.31 вспыхнула квартира на улице Панфилова. В 14.45 огонь потушили, пожар повредил домашние вещи. В квартире сотрудники МЧС увидели пожилого мужчину. Он был мертв. Вскоре выяснили, что мужчине было 88 лет. По предварительным данным, он закурил и заснул.
О третьем пожаре «Комсомолка» уже писала. В понедельник, 3 декабря, в 5.19 в селе Шубное Острогожского района сгорел дом, в пожаре погиб 79-летний хозяин. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.
Сотрудники МЧС в который раз уже напоминают: не стоит курить в кровати, особенно пьяным, пользоваться неисправными или самодельными электрообогревателями. Нужно следить за печью в ходе топки, не перегружать проводку. Об этом всегда нужно помнить, если вы дорожите своей жизнью и жизнями близких вам людей.