2018-12-04T11:04:42+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в возложении венков на площади Победы

Церемония прошла в честь Дня Неизвестного солдата
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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3 декабря в День памяти Неизвестного солдата на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу у Вечного огня. Почтить память безымянных защитников Родины пришли мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель городского парламента Владимир Ходырев, представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур и правоохранительных органов, общественных, ветеранских и молодежных организаций, духовенства и многие другие.

После богослужения оркестр исполнил гимн России, а затем прозвучали залпы оружейного салюта.

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