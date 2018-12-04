Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в возложении венков на площади Победы
Церемония прошла в честь Дня Неизвестного солдата
фото с сайта мэрии Воронежа
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3 декабря в День памяти Неизвестного солдата на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу у Вечного огня. Почтить память безымянных защитников Родины пришли мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель городского парламента Владимир Ходырев, представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур и правоохранительных органов, общественных, ветеранских и молодежных организаций, духовенства и многие другие.
После богослужения оркестр исполнил гимн России, а затем прозвучали залпы оружейного салюта.