2018-12-04T10:36:41+03:00
Общество

В администрации Воронежа чествовали юристов

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло 3 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Профессиональный праздник юристов довольно молод. Его учредили в России в 2008 году 3декабря.

В понедельник по этому случаю в большом зале горадминистрации собрали представителей важной в современном обществе профессии.

От имени мэра гостей приветствовали первый вице-мэр Сергей Петрин и заместители главы города Марин Плиева и Сергей Глазьев.

Сергей Петрин отметил, что работа юристов, ежедневно сопровождающих деятельность каждого структурного подразделения администрации Воронежа – это сложный, но очень интересный труд.

– Ни одно управление не обходится без ваших консультаций, экспертиз, представительства в судебных органах, да и просто совета, – подчеркнул Сергей Андреевич.

Затем Сергей Глазьев вручил отличившимся юристам благодарности и почетные грамоты. При этом вице-мэр отметил, что работа юриста сопряжена с массой сложностей: часто меняется нормативная база, постоянно растут требования к проведению экспертиз нормативно-правовых документов.

– Ваше умение быстро и качественно делать свою работу – признак высокого профессионализма и постоянного совершенствования знаний. Спасибо вам за преданность профессии, – сказал Сергей Александрович.

Вице-мэр – полномочный представитель главы в городской Думе Марина Плиева поблагодарила коллег за труд. Она пожелала всем карьерного роста и счастья в семьях.

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