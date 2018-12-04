2018-12-04T10:28:29+03:00
Происшествия

Ограбление магазина под Воронежем: подозреваемого нашли рядом с местом преступления

33-летний мужчина специально приехал в село, чтобы добыть деньги
Виктор ПАВЛОВ
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3 декабря в селе Нелжа Рамонского района обокрали магазин. Его хозяйка обнаружила, что на окне не хватает решетки - видимо, этот путь и выбрали неизвестные воры. Из кассы пропали 11500 рублей.

На место прибыли стражи порядка. Они осмотрели магазин и начали обход ближайшей территории. Тут и обнаружили 33-летнего мужчину, которого не раз судили за подобные преступления. При себе у него было ровно 11500. Странное совпадение, не так ли?

- Под тяжестью улик злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что приехал в село с целью совершения кражи, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Деньги хотел потратить на личные нужды, но не успел.

За кражу мужчине грозит до шести лет заключения.

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