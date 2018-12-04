2018-12-04T09:54:17+03:00
Происшествия

Чешские супер-бройлеры были украдены в Воронежской области

Воровка сунула их в пакет и пронесла по улице на глазах у хозяйки
Виктор ПАВЛОВ
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Эта история произошла в селе Гремячий Колодезь Семилукского района. 35-летняя местная жительница долго наблюдала за соседкой, которая разводила во дворе породистых кур - чешских супер-бройлеров. В один прекрасный момент хозяйка куда-то ушла. Злоумышленница решила: вот он, шанс.

Дама схватила трех бройлеров, затолкала их в пакет и отправилась домой. Тут же ей встретилась хозяйка. Несмотря на возмущение законной владелицы, гостья птиц не выпустила. Радость от владения супер-бройлерами была недолгой. Соседка вызвала полицейских, которые ворвались в дом к подозреваемой.

За грабеж женщине грозило четыре года тюрьмы. Суд решил обойтись более мягким наказанием. Обвиняемая получила 200 часов работ.

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