2018-12-04T09:33:08+03:00
Происшествия

Обгорелый кузов остался от "Лады" после ночного ЧП в Воронеже

С огнем боролись четверо пожарных
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, пожарных Ленинского района потревожил ночной вызов. На улице Чапаева загорелся автомобиль ВАЗ-2115. На место выехала пожарная команда в составе четырех человек.

Звонок поступил в 1.14, а потушили огонь в 1.27. Однако машина едва ли подлежит восстановлению. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, огонь уничтожил ее полностью. Причина возникновения пожара выясняется. Не исключается версия поджога, ведь сами по себе зимними ночами машины не вспыхивают.

Фото с места ЧП. Паблик "Аварии ДТП Воронежа"

Фото с места ЧП. Паблик "Аварии ДТП Воронежа"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 6700 больных ОРВИ из Воронежской области обратились за медицинской помощью
В Воронеже и области на пожарах погибли трое мужчин
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в возложении венков на площади Победы
В администрации Воронежа чествовали юристов
Ограбление магазина под Воронежем: подозреваемого нашли рядом с местом преступления
Чешские супер-бройлеры были украдены в Воронежской области
Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза
22 декабря в Воронеже пройдет 10-й парад Дедов Морозов и Снегурочек
Отдых кондукторши в необычной позе сфотографировали в Воронеже
Воронежский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам выбора подарков на Новый год
В воронежской школе открылся класс имени погибшего в Сирии летчика-героя Романа Филипова
На воронежское море прилетели лебеди
Брата игрока воронежского «Факела» нашли мертвым в Москве на берегу реки
Жительница Воронежа хотела продать участок на сайте объявлений, но попалась в лапы мошенника
В Воронежской области для детей построят еще один "Кванториум"
Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам
В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор
С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем
Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
В Воронеже парень с битой напал на прохожего