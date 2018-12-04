2018-12-04T09:33:08+03:00
Происшествия

Обгорелый кузов остался от "Лады" после ночного ЧП в Воронеже

С огнем боролись четверо пожарных
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Сегодня, 4 декабря, пожарных Ленинского района потревожил ночной вызов. На улице Чапаева загорелся автомобиль ВАЗ-2115. На место выехала пожарная команда в составе четырех человек.

Звонок поступил в 1.14, а потушили огонь в 1.27. Однако машина едва ли подлежит восстановлению. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, огонь уничтожил ее полностью. Причина возникновения пожара выясняется. Не исключается версия поджога, ведь сами по себе зимними ночами машины не вспыхивают.

Фото с места ЧП. Паблик "Аварии ДТП Воронежа"

Фото с места ЧП. Паблик "Аварии ДТП Воронежа"

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