22 декабря в Воронеже пройдет 10-й парад Дедов Морозов и Снегурочек

4 Дек. 07:33 2018-12-04T07:33:08+03:00

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В мэрии Воронежа рассказали о мероприятиях предстоящих новогодних праздников. По традиции, отмечать их начнут в середине декабря. Череду праздничных событий откроет визит в столицу Черноземья главного зимнего волшебника страны - 16 декабря Воронеж посетит Дед Мороз из Великого Устюга.

Следующим крупным мероприятием станет парад местных Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году он будет юбилейным - новогодние персонажи соберутся на площади Ленина в десятый раз! Это случится 22 декабря.

С 25 по 29 декабря и со 2 по 6 января во Дворце творчества детей и молодежи пройдут новогодние представления для детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, сирот, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

31 декабря большая программа запланирована у главной елки города.