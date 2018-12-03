2018-12-03T20:42:58+03:00
Общество

Отдых кондукторши в необычной позе сфотографировали в Воронеже

Снимок вызвал бурное обсуждение среди горожан
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В одном из воронежских автобусов сфотографировали отдых кондукторши. Женщина удобно расположилась на нескольких передних сиденьях и закинула на кресла ноги. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 3 декабря.

Фото вызвало бурные обсуждения среди горожан. В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни считали такое поведение в общественном транспорте неприличным и назвали это неуважением к другим пассажирам. Воронежцев возмутил и тот факт,, что кондукторша даже не потрудилась снять обувь, испачкав таким образом сиденья.

Другие же бросились защищать женщину. Горожане предположили, что у кондукторши замерзли ноги или вовсе болят.

- И что тут такого? Поработайте, как они, с 5 утра до 10 вечера. Я посмотрю тогда на вас, - написала девушка.

Были и те, кто обратил внимание не на кондуктора, а на общее состояние автобуса. Тут уж споров не возникло.

- И как после этого не матернутся? Я, конечно, понимаю, что в Воронеже считают людей свиньями, предоставляя такой старый позорный транспорт, но имейте совесть, мы в 21 веке живем. Давно уже пора на мерседесах ездить, - возмутился воронежец.

А на что обратили внимание вы?

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