Воронежский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам выбора подарков на Новый год
Воронежские специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию по вопросам выбора новогодних подарков. Получить консультацию любой желающий сможет с 3 по 21 декабря в будние дни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники службы расскажут воронежцам о нормах качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок.
Время работы горячей линии - по будням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Телефон горячей линии: 8 800 700 92 84. Звонок бесплатный. Также граждане могут позвонить по телефонам горячих линий территориальных отделов Управления:
Аннинский, Бутурлиновский, Таловский, Эртильский районы: 8 (47346) 2 08 29;
город Борисоглебск, Грибановский, Новохоперский, Поворинский, Терновский районы: 8 (47354) 6 38 22;
Калачеевский, Воробьевский, Петропавловский районы: 8 (47363) 2 18 15;
Лискинский, Бобровский, Каменский, Каширский, Острогожский районы: 8 (47391) 4 56 46 и 8 (47375) 4 15 24;
Новоусманский, Верхнехавский, Панинский, Рамонский районы: 8 (47341) 5 52 40 и 8 (47341) 5 41 51;
Павловский, Богучарский, Верхнемамонский районы: 8 (47362) 2 48 93;
Россошанский, Кантемировский, Ольховатский, Подгоренский районы: 8 (47396) 2 72 12 и 8 (47396) 2 76 16;
Семилукский, Нижнедевицкий, Репьевский, Хохольский: 8 (47372) 2 17 68.