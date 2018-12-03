В воронежской школе открылся класс имени погибшего в Сирии летчика-героя Романа Филипова

СЕГОДНЯ 19:31 2018-12-03T19:44:21+03:00

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В Воронеже в школе №85 на улице Маршала Жукова, где учился погибший в Сирии летчик Роман Филипов и носящей его имя, открылся еще и класс в его честь. В нем будут проходить уроки истории и обществознания. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия» в понедельник, 3 декабря.

Также в кабинете появилась и Парта Героя. Сидеть за ней смогут только лучшие ученики - победители олимпиад, отличники, спортсмены, активные участники школьной жизни. Причем такое право будет предоставлено всем ребятам, с первого по 11 класс. Первые 83 претендента здесь уже определились - в ходе внутриклассных выборов, итоги которых утверждал педсовет.

Напомним, 3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища. 6 февраля городская комиссия по культурному наследию присвоила воронежской школе № 85, где учился погибший в Сирии летчик «Су-25» Роман Филипов, имя героя. А фасад школы украсила мемориальная доска памяти. А 15 июня на территории учебного заведения открыли памятник летчику-герою.