На воронежское море прилетели лебеди
Грациозных птиц заметили у ВОГРЭСа
Фото: Руслан Нечаев.
Изменить размер текста:
На воронежское море прилетело семейство лебедей. Грациозных птиц заметили в районе ВОГРЭСовского моста. Фото местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 3 декабря.
- Приплыли семейством полакомиться у ВОГРЭСа. Какие они грациозные, - подписал снимки автор.
В коментариях горожане предположили, что лебедята поздние (их выдавал серый цвет), поэтому они еще не улетели на зимовку.
- Возможно. птицы прилетели из масловского затона, там замёрзло водохранилище. В выводке их было трое, - отметили местные жители.
А вам нравятся лебеди?