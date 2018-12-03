2018-12-03T18:51:47+03:00
Общество

На воронежское море прилетели лебеди

Грациозных птиц заметили у ВОГРЭСа
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: Руслан Нечаев.Фото: Руслан Нечаев.
Изменить размер текста:

На воронежское море прилетело семейство лебедей. Грациозных птиц заметили в районе ВОГРЭСовского моста. Фото местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 3 декабря.

- Приплыли семейством полакомиться у ВОГРЭСа. Какие они грациозные, - подписал снимки автор.

В коментариях горожане предположили, что лебедята поздние (их выдавал серый цвет), поэтому они еще не улетели на зимовку.

- Возможно. птицы прилетели из масловского затона, там замёрзло водохранилище. В выводке их было трое, - отметили местные жители.

А вам нравятся лебеди?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам выбора подарков на Новый год
В воронежской школе открылся класс имени погибшего в Сирии летчика-героя Романа Филипова
Брата игрока воронежского «Факела» нашли мертвым в Москве на берегу реки
Жительница Воронежа хотела продать участок на сайте объявлений, но попалась в лапы мошенника
В Воронежской области для детей построят еще один "Кванториум"
Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам
В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор
С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем
Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
В Воронеже парень с битой напал на прохожего