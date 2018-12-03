На воронежское море прилетели лебеди

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-03T18:51:47+03:00

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На воронежское море прилетело семейство лебедей. Грациозных птиц заметили в районе ВОГРЭСовского моста. Фото местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 3 декабря.

- Приплыли семейством полакомиться у ВОГРЭСа. Какие они грациозные, - подписал снимки автор.

В коментариях горожане предположили, что лебедята поздние (их выдавал серый цвет), поэтому они еще не улетели на зимовку.

- Возможно. птицы прилетели из масловского затона, там замёрзло водохранилище. В выводке их было трое, - отметили местные жители.

А вам нравятся лебеди?