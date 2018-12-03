Брата игрока воронежского «Факела» нашли мертвым в Москве на берегу реки

СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-03T18:39:45+03:00

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В ночь на понедельник, 3 декабря, на юге Москвы на берегу реки нашли труп футболиста молодежной команды столичного «Локомотива» Алексея Ломакина, младшего брата игрока «Факела» Александра Ломакина. По данным Следственного комитета, никаких травм, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле не обнаружили.

- Алексей Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея, - говорится в сообщении на сайте действующего чемпиона России.

Юный футболист пропал 1 декабря, днем ранее он уехал на медобследование в диагностический центр ФК «Локомотив», после этого перестал выходить на связь. Мать Алексея обратилась с заявлением о пропаже сына в полицию, затем начались его активные поиски.

В текущем сезоне Алексей Ломакин сыграл за «молодежку» три матча, в общей сложности провел на поле 89 минут. Голов и результативных передач на его счету не было.

«КП-Воронеж» выражает соболезнования Александру Ломакину и его семье.