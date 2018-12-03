2018-12-03T18:13:54+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа хотела продать участок на сайте объявлений, но попалась в лапы мошенника

Неизвестный украл у женщины 19 тысяч и больше на связь не выходил
Юлия ДИДЕНКО
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Жительница Воронежа хотела продать земельный участок через сайт объявлений, но попалась в лапы мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 декабря.

Пенсионерка разместила объявление о продаже участка в Сети. Через какое-то время с ней связался «покупатель». Он объяснил, что живет в другом регионе и хочет купить землю. Он пообежал горожанке перевести предоплату, но добавил, что для перевода денег необходимо проделать несколько банковских операций. Доверчивая женщина поверила ему и в процессе разговора сказала ему пароль от личного кабинета онлайн-банка. Таким образом, неизвестный завладел 19 200 рублей и больше на связь не выходил. Местная жительница обратилась в полицию.

Через какое-то время личность подозреваемого установили. Им оказался 37-летний житель села Косаревка Липецкой области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Напомним, совсем недавно мы писали о подобном случае. Житель Воронежской области также попался на мошенников на сайте объявлений. Мужчина заплатил 30 тысяч рублей за компьютерные комплектующие, которые ему в итоге так и не прислали

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