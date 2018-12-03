2018-12-03T17:37:41+03:00
Общество

В Воронежской области для детей построят еще один "Кванториум"

Детский технопарк появится в Россоши.
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже "Кванториум" открылся в октябре прошлого года.В Воронеже "Кванториум" открылся в октябре прошлого года.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Воронежская область в рамках нацпроекта "Образование" получит в следующем году 1,268 млрд рублей. Об этом сегодня на планерке в правительстве области рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Он сообщил, что Россоши появится детский технопарк «Кванториум», где смогут проходить обучение более 800 детей. Для них будет создано дополнительное подразделение с научными лабораториями. Аналогичное подразделение откроется в Воронеже в Центре по работе с одаренными детьми, а также появится площадка для работы с высокомотивированными детьми в области спорта и научных исследований.

Кроме того, будет введен в строй образовательный центр в Боброве и продолжено строительство общеобразовательной школы в селе Ямное Рамонского района.

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