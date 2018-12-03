2018-12-03T17:22:24+03:00
Общество

Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке

Однако предстоит еще дождаться судебно-гистологическую экспертизу
Олег ИВАНОВ
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Фото предоставлено родственниками Марии ДроновойФото предоставлено родственниками Марии Дроновой
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Проверка Росздравнадзора, по предварительным данным, не выявила нарушений в действиях воронежских врачей, которые оперировали 89-летнюю Марию Дронову. Напомним, ночью 21 ноября в городской больнице №3 скончалась пенсионерка, которой, по мнению ее родственников, отрезали здоровую ногу вместо больной.

– Окончательного решения еще нет, потому что нет еще заключения судмедэкспертизы. Поэтому проверка приостановилась. Как только получаем, то будет информация. Предварительно: что тактика врачей была абсолютно правильной. Там была влажная гангрена на той ноге, которую удаляли, а вот та, где были черные пальцы, – она уже год с черными пальцами была, – цитируют РИА «Новости» Александра Шлыкова, представителя территориального органа ведомства по Воронежской области.

Важно понимать, что управление Росздравнадзора ориентируется пока только на меддокументацию. Когда же будет готова судебно-гистологическая экспертиза, тогда можно будет вынести окончательный вердикт. Тем временем СК проверит, есть ли связь между лечением и смертью пожилой женщины.

Как утверждают родственники, в городской больнице №3 89-летней Марии Дмитриевне ампутировали не ту ногу. Близкие обратились в полицию и следственный комитет. Врачи объяснили свои действия тем, что гангрена поразила обе ноги, и им пришлось действовать по ситуации. 7 ноября женщине ампутировали и правую ногу. Следователи возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.

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