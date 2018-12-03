В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым. Точное его местонахождение смогли установить сотрудники полиции.Теперь здоровью молодого человека ничего не угрожает. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Парня уже передали в руки родителям. Сейчас он находится дома.
- Некая компания вовлекла его в свободный образ жизни, свободный от учёбы, родителей и ответсвенности. Было ли это взвешенное решение или же он поддался убеждению о призрачной высокооплачиваемой работе и перспективе жить независимо от родителей, остаётся только догадываться. Уверена, что его приоритеты вновь восстановятся, ведь для него сейчас на первом месте стоит окончание вуза с престижной специальностью, - рассказала «КП» тетя пропавшего Елена.
Напомним, об исчезновении парня волонтеры объявили вечером, 2 декабря. Молодой человек не появлялся дома и не выходил на связь с 28 ноября. Родители забили тревогу.