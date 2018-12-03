2018-12-03T17:33:36+03:00
Общество

В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым

Все это время молодой человек гулял с друзьями
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым. Точное его местонахождение смогли установить сотрудники полиции.Теперь здоровью молодого человека ничего не угрожает. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Парня уже передали в руки родителям. Сейчас он находится дома.

- Некая компания вовлекла его в свободный образ жизни, свободный от учёбы, родителей и ответсвенности. Было ли это взвешенное решение или же он поддался убеждению о призрачной высокооплачиваемой работе и перспективе жить независимо от родителей, остаётся только догадываться. Уверена, что его приоритеты вновь восстановятся, ведь для него сейчас на первом месте стоит окончание вуза с престижной специальностью, - рассказала «КП» тетя пропавшего Елена.

Напомним, об исчезновении парня волонтеры объявили вечером, 2 декабря. Молодой человек не появлялся дома и не выходил на связь с 28 ноября. Родители забили тревогу.

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