2018-12-03T17:21:47+03:00
Общество

В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам

А также профинансируют программу по чистой воде
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Александр Гусев создаст в правительстве области департамент, курирующий энергетику и тарифное регулирование.Александр Гусев создаст в правительстве области департамент, курирующий энергетику и тарифное регулирование.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

В Воронежской области 32% источников водоснабжения не отвечает санитарно-химическим требованиям. 227 тыс. человек не обеспечены централизованным водоснабжением и около 300 тыс.человек не обеспечены водой надлежащего качества. Об этом рассказали сегодня на планерка в правительстве региона.

Региональный департамент ЖКХ подготовил программу по развитию сетей водоснабжения, в соответствие с которой к 2024 году порядка 92% населения региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Чтобы добиться этих показателей, региональные власти надеются привлечь из федерального бюджета 2,3 млрд. рублей.

- Два миллиарда рублей на пять лет - это крайне мало. Фактически реализация проекта начинается с третьего года. Поэтому давайте разработаем свои мероприятия, которые будет реализовывать за счет регионального бюджета. Потому что суммы крайне малые. Обобщим те заявки, которые у нас есть, разработаем свою программу по чистой воде, - заявил глава региона Александр Гусев.

Кроме того, он назвал расточительством полив огорода водопроводной водой. Впрочем, вами жители села, спасающие свои грядки с капустой, картошкой, едва ли разделяют такую позицию.

Также губернатор рассказал о том, что в правительстве области возникла потребность в создании департамента энергетики и тарифного регулирования. Ведомство составят из числа сотрудников аппарата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам выбора подарков на Новый год
В воронежской школе открылся класс имени погибшего в Сирии летчика-героя Романа Филипова
На воронежское море прилетели лебеди
Брата игрока воронежского «Факела» нашли мертвым в Москве на берегу реки
Жительница Воронежа хотела продать участок на сайте объявлений, но попалась в лапы мошенника
В Воронежской области для детей построят еще один "Кванториум"
Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор
С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем
Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
В Воронеже парень с битой напал на прохожего