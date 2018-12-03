В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-03T17:21:47+03:00

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В Воронежской области 32% источников водоснабжения не отвечает санитарно-химическим требованиям. 227 тыс. человек не обеспечены централизованным водоснабжением и около 300 тыс.человек не обеспечены водой надлежащего качества. Об этом рассказали сегодня на планерка в правительстве региона.

Региональный департамент ЖКХ подготовил программу по развитию сетей водоснабжения, в соответствие с которой к 2024 году порядка 92% населения региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Чтобы добиться этих показателей, региональные власти надеются привлечь из федерального бюджета 2,3 млрд. рублей.

- Два миллиарда рублей на пять лет - это крайне мало. Фактически реализация проекта начинается с третьего года. Поэтому давайте разработаем свои мероприятия, которые будет реализовывать за счет регионального бюджета. Потому что суммы крайне малые. Обобщим те заявки, которые у нас есть, разработаем свою программу по чистой воде, - заявил глава региона Александр Гусев.

Кроме того, он назвал расточительством полив огорода водопроводной водой. Впрочем, вами жители села, спасающие свои грядки с капустой, картошкой, едва ли разделяют такую позицию.

Также губернатор рассказал о том, что в правительстве области возникла потребность в создании департамента энергетики и тарифного регулирования. Ведомство составят из числа сотрудников аппарата.