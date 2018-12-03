2018-12-03T17:08:42+03:00
Общество

В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор

В регионе до сих пор не утверждены новые тарифы на вывоз коммунальных отходов
Татьяна МИСТЮКОВА
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Губернатор пообещал не допустить значительного роста на вывоз ТКО.Губернатор пообещал не допустить значительного роста на вывоз ТКО.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Окончательного тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) до сих пор не разработано в Воронежской области. Об этом сегодня на планерке в правительстве рассказал губернатор Александр Гусев. По всему видно, что эта тема крайне не простая для региональных властей. Между тем, поскольку нет тарифа (путь даже предварительного), то нет и договоров на вывоз этих отходов. Следовательно, с 1 января следующего года вывозить мусор будет просто некому. Есть здесь и другая проблема - вступают в силу новые правила, по которым мусор нужно не захоранивать, а перерабатывать. А помимо этого, еще и учиться собирать его раздельно. Причем раздельный сбор ТКО должен лечь на плечи самих жителей. Как это будет на практике, над этим сейчас ломают голову в правительстве области. При этом чиновники пообещали, что жители не понесут за сортировку дополнительную финансовую нагрузку.

- Мы сейчас должны утвердить тариф, причем плата за вывоз мусора для граждан не должна значительно расти, - отметил губернатор.

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