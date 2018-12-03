С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-03T17:07:14+03:00

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С Байконура снова запустили ракету-носитель «Союз-ФГ» с воронежским двигателем. Корабль отправился на МКС в 14.31 в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщили в группе Роскосмоса в соцсети.

Пилотируемый корабль успешно выведен на околоземную орбиту. «Союз МС-11» состыкуется с Международной космической станцией в 20.35 по московскому времени. Трансляция начнется в 20.00. Ее можно будет посмотреть здесь.

В составе экспедиции МКС-58/59 - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Они должны провести на МКС 194 дня. Экипажу предстоит выполнить работы по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос). Члены экспедиции также будут работать с грузовыми кораблями, обслуживать бортовые системы МКС и делать бортовые фото- и видеосъемки.