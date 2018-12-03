Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
Более 4,5 тысяч обращений воронежцев поступило в рамках Всероссийской Недели приемов граждан
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Во встрече с воронежцами 1 декабря на площадке общественной приемной «Единой России» приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и председатель Комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель общественной приемной регионального отделения партии Татьяна Головачёва.