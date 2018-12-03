В Воронеже парень с битой напал на прохожего

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-03T16:35:52+03:00

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В Воронеже на 32-летнего мужчину с битой напал неизвестный. Грабитель попытался вырвать из рук местного жителя сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 декабря.

Инцидент произошел на бульваре Победы 30 ноября вечером. 32-летний воронежец возвращался домой, как вдруг его кто-то ударил битой. Неизвестный попытался отнять у горожанина сумку, но у него ничего не вышло. Мужчина не растерялся с смог дать отпор. После этого он обратился в полицию. А грабитель скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 20-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признал вину.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.