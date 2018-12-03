Вадим Кстенин: "Сотрудникам районных управ надо внимательнее относиться к проблемам горожан"

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-03T15:50:28+03:00

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В субботу, 1 декабря, глава Воронежа Вадим Кстенин провёл личный приём горожан в Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Любовь Казначеева проживающая по улице 20 лет Октября, обратилась в главе города с просьбой посодействовать в благоустройстве дворовой территории. Женщина рассказала, что во дворе давно не обрезались деревья, неизвестные люди срезали конструкции детской площадки, заменив их другими – турниками, лестницей и песочницей. Причем в последней практически нет песка.

Вадим Кстенин уточнил у сотрудников управы ряд моментов. Выяснилось, что старые снаряды убрали, потому что они давно не соответствовали ГОСТу и из-за ветхости представляли опасность. Что касается песка для песочницы, то его завезут весной. Мэр распорядился проработать вопрос о комплексной реконструкции двора по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

В тоже время мэр напомнил заявительнице, что для участия в программе необходима активность и инициатива жителей.

–Нужно провести собрание, обсудить благоустройство и решить, какие элементы необходимы, - отметил Вадим Кстанин. - Например, у тех же лавочек во дворе могут быть и противники, и сторонники. А для эффективной работы нужны согласованные решения. Что касается деревьев во дворе, то их состояние оценят экологи и в случае необходимости приведут их в порядок.

Председатель ТСЖ «Новослободское» Ленинского района Сергей Репников обратился с просьбой включить свой двор по адресу ул. Моисеева, 15а, в программу «Комфортная городская среда» на следующий год. Сегодня состояние двора оставляет желать лучшего. Он даже занял первое место в конкурсе на самый худший двор города, объявленные одной из воронежских газет в 2011 году. Наведя справки, сотрудники мэрии выяснили, что дом сдавался в 2009 году. Застройщик должен был провести благоустройство за собственный счёт, но обанкротился.

Вадим Кстенин сообщил заявителю о том, что его двор включили в программу благоустройства на 2019 год.

Председатель ТОС №46 Любовь Гончарова живёт в частном секторе, на улице Лескова Ленинского района. Её просьба касалась монтажа перил для вновь построенной нагорной лестницы. Пожилым людям трудно подниматься и спускаться без опоры.

– Муниципальный контракт по установке перил будет заключен и исполнен до конца года, я дал такое указание, – заверил Вадим Кстенин.

Подводя итог встречи, мэр отметил, что многие проблемы можно и нужно решать на уровне районных управ. Для этого сотрудникам и руководителям следует внимательнее относиться к горожанам, строить с ними диалог.