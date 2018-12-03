В Воронежской области в рейсовый автобус с пассажирами влетела иномарка

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-03T15:49:36+03:00

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В Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. В салоне «Икаруса» находилось 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 декабря.

ДТП случилось 3 декабря в 11.30 утра в Острогоржском райне на 75 километре трассы Воронеж - Луганск. 27-летний водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти», житель Ростовской области, при выезде со второстепенной дороги в районе села Урыв столкнулся с движущимся в сторону города Воронежа рейсовым автобусом «Икарус».

Пассажирский автобус, под управлением 48-летнего жителя Воронежской области, осуществлял перевозку 15 пассажиров по маршруту «Россошь – Воронеж». Транспортные средства получили механические повреждения, но никто не пострадал. Пассажиры продолжили поездку на проходящих автобусах.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.