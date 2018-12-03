В Воронежской области жильцам дома пришли счета за несуществующее отопление

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-03T15:27:09+03:00

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В селе Новая Усмань жильцы одного из домов получили квитанции об оплате теплоснабжения. Все бы ничего, да вот только собственники квартир еще десять лет назад установили индивидуальные газовые котлы. Информацию об этом сообщили активисты ОНФ, к которым с коллективной жалобой обратились сельчане.

Люди рассказали, что отключили свои квартиры от системы централизованного теплоснабжения согласно проектам. Собственники получили все требуемые разрешения, в том числе от ресурсоснабжающей компании. Кроме того, они оплатили коммунальному предприятию работу по отключению квартир от централизованной системы..

- Продиктовано это было не только соображениями экономии, хотя расходы на ЖКХ после перехода на индивидуальное отопление сократились в 2-3 раза. Прежде всего, нас не устраивало качество услуги. В одних квартирах зимой было холодно, в других, наоборот, приходилось держать форточки открытыми: платили немаленькие деньги за обогрев улицы,- рассказали жильцы.

До ноября для квартир с индивидуальными котлами строка «отопление» в счетах за услуги ресурсоснабжающей компании пустовала. Но в платежных документах за октябрь пункт снова неожиданно появился.

По словам общественников, местная ресурсоснабжающая компания является муниципальной, ее соучредителями выступают администрации районов и двух сельских поселений Новой Усмани. В 2018-м соучредители поставили компании задачу выхода на безубыточность. Поэтому руководители начали искать подобные лазейки.

Активисты ОНФ направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку законности и обоснованности начисления платы за централизованное теплоснабжение для собственников квартир, оборудованных индивидуальными отопительными котлами. Общественники также попросили вмешаться в сложившуюся ситуацию региональный департамент ЖКХ и энергетики, администрацию района.