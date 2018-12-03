2018-12-03T15:17:36+03:00
Общество

Банк «Возрождение» запустил вклад «Новогодние традиции»

Максимальная ставка по вкладу – 7,4%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Отличная новость в преддверии праздников: Банк «Возрождение» запустил вклад в рублях «Новогодние традиции». Его преимущества - максимальная ставка по вкладу – 7,4%, минимальный взнос – 50 тыс. рублей и ежемесячная выплата процентов.

Срок размещения вклада предлагается на выбор – 181 день или 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составляет 7,0%, на срок 367 дней – 7,4% (с учетом капитализации процентов – 7,1% и 7,66% соответственно). Довложения и частичные снятия не предусмотрены. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в Банке. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация.

Открыть вклад «Новогодние традиции» можно через Интернет-банк, в банкоматах, терминалах, а также в любом офисе Банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады»и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

*Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам
В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор
С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем
Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
В Воронеже парень с битой напал на прохожего
Воронежская область вошла в ТОП-5 производителей молока в России
Вадим Кстенин: "Сотрудникам районных управ надо внимательнее относиться к проблемам горожан"
Сергей Лукин решил во время приёма граждан ряд социально значимых вопросов
В Воронежской области в рейсовый автобус с пассажирами влетела иномарка
В Воронежской области жильцам дома пришли счета за несуществующее отопление
В Воронеже отметили 30-летие мобильного отряда особого назначения управления Росгвардии
В Воронеже заместитель начальника следственной части полиции «заработал» уголовное дело
Чиновники Ленинского района навестили детей из неблагополучных семей
В Воронежской области спустя 2 года поймали поджигателя автомобиля ректора ВГТУ
В Воронеже мужчина пытался зарезать своего должника
В Воронеже залили два новых катка под открытым небом из планируемых пяти
В Воронеже главную новогоднюю елку установят бесплатно
Спасатели рассказали воронежцам о простых правилах безопасности на новогодних каникулах
Бывший мэр Нововоронежа стал зампредседателя правительства Воронежской области
Мэр Воронежа взял уборку улиц от снега под личный контроль
В Воронежской области на одного богача приходится 27 бедняков
Воронежцам споет Елена Ваенга
В Воронеже Павел Воля отобрал у зрителя телефон и глумился над ухищрениями красоток
Воронежские автомобилисты пожаловались на неубранные платные парковки