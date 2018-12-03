2018-12-03T15:16:28+03:00
Общество

В Воронеже отметили 30-летие мобильного отряда особого назначения управления Росгвардии

В торжественных мероприятиях принял участие вице-мэр Сергей Глазьев
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Мобильный отряд особого назначения управления Росгвардии по Воронежской области отметил 30-летие. Юбилей совпал с 25-летием создания ОМОН на транспорте. В честь этого события во Дворце творчесива детей и молодежи прошло торжественное мероприятие с участием

представителей силовых структур региона и органов власти, действующих сотрудников и ветеранов спецподразделений, членов их семей и родственников погибших бойцов.

Перед гостями праздника выступили сотрудники ОМОН, продемонстрировав на сцене элементы спортивной и боевой подготовки. Ведущий рассказал об истории образования спецподразделения, его целях и задачах - охране общественного порядка, задержанию наиболее опасных преступников, борьбе с бандформированиями.

Заместитель главы города – руководитель аппарата Сергей Глазьев поздравил юбиляров:

– Вы прошли сквозь все бури эпохи распада СССР и становления новой России, в непростые для страны времена вы одними из первых встаете на защиту спокойствия и безопасности граждан, с честью выполняете свой служебный долг как во время командировок в «горячие точки», так и в ежедневной службе в родном городе, – отметил Сергей Глазьев.

Затем собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания. Отличившимся бойцам вручили награды, почетные грамоты и подарки. После награждения начался праздничный концерт с участием ансамбля «Альянс» культурного центра ГУ МВД России по Воронежской области, танцевальных и музыкальных коллективов города.

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