2018-12-03T15:14:15+03:00
Происшествия

В Воронеже заместитель начальника следственной части полиции «заработал» уголовное дело

Ему придется отвечать за получение крупной взятки
Юрий КОЗЛОВ
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Заместителю начальника следственной части грозит либо крупный штраф, либо долгий срок в колонии.Заместителю начальника следственной части грозит либо крупный штраф, либо долгий срок в колонии.Фото: из архива «КП»
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Заместитель председателя Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника следственной части регионального управления МВД России. Ему придется отвечать по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» (штраф от 2 до 4 миллионов либо от 8 до 15 лет тюрьмы).

Напомним, «КП» уже сообщала о задержании этого крупного чина полиции 20 ноября. Однако тогда никто официально не комментировал эту информацию. Дело в том, что следственные действия в отношении такой «крупной рыбы», должны были санкционировать на самом верху СК.

Теперь же стали известны некоторые подробности этой истории со взяткой. По версии следствия, 36-летний замначальника потребовал передать ему три миллиона рублей за дачу разрешения на уборку урожая арендатору земельного участка, на который был наложен арест. Кроме того, высокопоставленный полицейский за эти деньги предлагал другую помощь. Он обещал сделать так, чтобы этого самого арендатора не привлекали у уголовной ответственности.

20 ноября при получении части взятки (миллиона рублей) через посредника заместителя начальника следственной части задержали в ходе совместной операции регионального УФСБ и CК.

- Деньги изъяли, наши сотрудники допрашивают свидетелей и во взаимодействии с работниками УФСБ продолжают выяснять обстоятельства преступления, - сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев.

В региональном ГУ МВД сообщили, что по этому делу их сотрудники проводят служебную проверку.

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