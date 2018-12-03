Чиновники Ленинского района навестили детей из неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-03T14:53:32+03:00

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В зимний период резко возрастает количество пожаров, связанных с использованием обогревательных приборов, порой - самодельных. Чаще всего жертвами таких несчастных случаев становятся дети из неблагополучных семей. Для профилактики возникновения трагедий в зимний период члены районных комиссий по делам несовершеннолетних навещают семьи, состоящие на учете.

На днях такой рейд прошел в Ленинском районе. Сотрудники управы совместно с сотрудниками МЧС России по Воронежской области побывали в гостях у 12 семей.

- В ходе таких визитов специалисты оценивают противопожарное состояние жилья, дают необходимые рекомендации гражданам, - рассказали в управе Ленинского района. - А также беседуют с детьми, разъясняя в доступной форме правила пожарной безопасности и вручают памятки.