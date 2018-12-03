2018-12-03T14:53:32+03:00
Общество

Чиновники Ленинского района навестили детей из неблагополучных семей

Целью посещения стала профилактика пожаров
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В зимний период резко возрастает количество пожаров, связанных с использованием обогревательных приборов, порой - самодельных. Чаще всего жертвами таких несчастных случаев становятся дети из неблагополучных семей. Для профилактики возникновения трагедий в зимний период члены районных комиссий по делам несовершеннолетних навещают семьи, состоящие на учете.

На днях такой рейд прошел в Ленинском районе. Сотрудники управы совместно с сотрудниками МЧС России по Воронежской области побывали в гостях у 12 семей.

- В ходе таких визитов специалисты оценивают противопожарное состояние жилья, дают необходимые рекомендации гражданам, - рассказали в управе Ленинского района. - А также беседуют с детьми, разъясняя в доступной форме правила пожарной безопасности и вручают памятки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей, ампутировавших ноги воронежской пенсионерке
В Воронеже пропавшего 19-летнего парня нашли живым
В правительстве Воронежской области создадут департамент по тарифам
В Воронежской области может сложиться ситуация, когда некому будет вывозить мусор
С Байконура снова запустили ракету-носитель с воронежским двигателем
Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»
В Воронеже парень с битой напал на прохожего
Воронежская область вошла в ТОП-5 производителей молока в России
Вадим Кстенин: "Сотрудникам районных управ надо внимательнее относиться к проблемам горожан"
Сергей Лукин решил во время приёма граждан ряд социально значимых вопросов
В Воронежской области в рейсовый автобус с пассажирами влетела иномарка
В Воронежской области жильцам дома пришли счета за несуществующее отопление
Банк «Возрождение» запустил вклад «Новогодние традиции»
В Воронеже отметили 30-летие мобильного отряда особого назначения управления Росгвардии
В Воронеже заместитель начальника следственной части полиции «заработал» уголовное дело
В Воронежской области спустя 2 года поймали поджигателя автомобиля ректора ВГТУ
В Воронеже мужчина пытался зарезать своего должника
В Воронеже залили два новых катка под открытым небом из планируемых пяти
В Воронеже главную новогоднюю елку установят бесплатно
Спасатели рассказали воронежцам о простых правилах безопасности на новогодних каникулах
Бывший мэр Нововоронежа стал зампредседателя правительства Воронежской области
Мэр Воронежа взял уборку улиц от снега под личный контроль
В Воронежской области на одного богача приходится 27 бедняков
Воронежцам споет Елена Ваенга
В Воронеже Павел Воля отобрал у зрителя телефон и глумился над ухищрениями красоток
Воронежские автомобилисты пожаловались на неубранные платные парковки