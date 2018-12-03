2018-12-03T14:52:07+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина пытался зарезать своего должника

В полицию обратилась бабушка пострадавшего
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронеже 47-летний местный житель попытался зарезать своего должника. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 декабря.

В полицию обратилась бабушка потерпевгшего. Она рассказала, что ее 38-летнего внука неизвестный ранил ножом в живот.

Выяснилось, что в около 9 часов вечера 27 ноября 47-летний воронежец явился в квартиру к должнику. расположенную в многоэтажке на улице 3-го Интернационала. Он хотел вернуть свои деньги. Мужчины поссорились и старший ударил младшего ножом в живот.

Правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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